به گزارش خبرگزاری مهر؛ با اتمام مرحله انتخاب آثار بخش صحنهای این جشنواره 14 نمایش از تهران و شش نمایش از شهرستان به بخش رقابتی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان راه پیدا کردند.
هیئت انتخاب جشنواره شامل حسین عاطفی، شکرخدا گودرزی، علی موذنی، فرزانه نشاطخواه و مریم کاظمی "جنایات قلب" بیتا الهیان، "درنگی آن سوی افسانه" مهرنوش بلمه، "کافهایها" بهنام بختیاری، "در اعماق" سمیرا مهدوی سعیدی، "پارههای ساده" علی هاشمی، "سالار زنان" شقایق احمدی و "سیگنال 1" مریم معینی را از تهران برای حضور در بخش مسابقه معرفی کردند.
همچنین نمایشهای "چشمهایش میخندد" فرزاد لباسی از همدان، "چیستا" مهدی دوگوهرانی از بندرانزلی، "روایت برای زنی که نیست" رعنا مومنی از یزد، "درون پیراهن یحیی" فرنگیس لرستانیپور از میناب و "نیله سوار" مرضیه ثالثی از بروجن نیز آثار شهرستانی هستند که در بخش مسابقه صحنهای این جشنواره به صحنه خواهند رفت.
هشت نمایش "پلی از جنس شیشه" میلاد محمدی، "سایه پنهان" محسن میرزایی، "وانهاده" تارا سلیمانی، "پیکر زن" حامد زارعان، "هر روز مثل همیشه" تبسم هاشمی، "غریبهای در خانه" دلارا نوشین، "امیال سرکوفته" فرهاد تجویدی از تهران و "کبوتران چاهی" عدالت فرزانه از اردبیل هم به صورت مشروط برای حضور در این جشنواره معرفی شدند.
گروههایی که نمایشهای آنها از سوی ستاد برگزاری هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان معرفی شدهاند می توانند شنبه دوم آبان از ساعت 14 با مراجعه به دبیرخانه نسبت به گرفتن سالن تمرین اقدام کنند.
هشتمین جشنواره تئاتر بانوان به همت معاونت هنری و مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 28 آبانماه در تهران برگزار میشود.
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