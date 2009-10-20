گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: عمر و زمان از زمینه‌های الگوی اصلاح مصرف است. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی در کارگاه اصلاح الگوی مصرف که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، افزود: یکی از شرایط موفقیت انسان درک‌کردن قیمت و ارزش وقت است. وی اظهار داشت: اگر جوانی ثروت هنگفتی از پدرش به ارث برده باشد و با اسراف و تبذیر آن را نابود کند، همه ما برای عاقبت این جوان اظهار تاسف می کنیم این در حالیست که تک تک ما نسبت به سرمایه بزرگتر و با ارزشتر یعنی "وقت و عمر" همان معامله‏‌ای را انجام می‌دهیم که آن جوان نسبت به مال و ثروت خود انجام داد.

- کارگاه آموزش دوره‌های حقوقی پیرامون امور شهری ویژه کارشناسان حقوقی مرکز و سراسر کشور سازمان تبلیغات اسلامی به‌همت اداره‌کل امور اداری برگزار می‌شود. این کارگاه شامل دوره‌های آشنایی با شوراهای حل اختلاف، قوانین حاکم بر کمیسیونهای حوزه شهری و قوانین حاکم بر کمیسیونهای شهرداری است. بر این اساس، دوره آشنایی با شوراهای حل اختلاف را محمد جواد الهیان با سابقه بیست سال تدریس در دانشگاه تهران تدریس می‌کند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: عنایت مراجع و بزرگان به حضرت معصومه(س) نشانه‌ای از کرامت حضرت معصومه(س) است. حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد افزود: حضرت معصومه (س) در خاندانی که سرچشمه علم و تقوا و فضایل اخلاقی بود، پرورش یافت و ایشان مظهر فضایل و مقامات است. وی از آن حضرت به عنوان کریمه اهلبیت نام برد و اظهار داشت: وی از خانواده با کرامتی است. حضرت موسی بن جعفر (ع) به عنوان امام هفتم و اجدادشان همه از خاندان کرم بودند و از این خاندان حضرت معصومه(س) متولد شد.

- حجت الاسلام علی نعمت اللهی، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با صدور پیامی ضمن محکوم کردن عمل وحشیانه و ددمنشانه ترور جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مصیبت جانکاه را به محضر مقام معظم رهبری و پاسداران جان بر کف تسلیت گفت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: ورود منیت به فعالیتهای قرآنی مانع از درک عمیق مفاهیم قرآنی و دوری انسان از این کتاب آسمانی می شود. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی در دیدار با مسئولان مراکز و موسسات قرآنی استان افزود: یک فعال قرآنی ضمن داشتن اخلاص عمل باید هدفش از فعالیتهای قرآنی رضای خدا باشد نه درآمدزایی.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: نهادهای فرهنگی و روحانیت در حرکت علمی و فرهنگی، دین‌شناس کردن مردم را در دستور کار خود قرار دهند. حجت‌الا‌سلام محمد سید‌آبادی در گردهمایی روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان که در نیشابور برگزار شد با اشاره به جایگاه ولایت گفت: هیچ عملی از اصول و فروع دین در زندگی به جز با امامت محقق نمی‌شود و نظام زندگی اجتماعی در اسلام نظام امت و امام است و همه مسائل بر مدار امامت بنا شده است.

- اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان حادثه دلخراش شهادت جمعی از فرماندهان ارشد سپاه و سران عشایر سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت. در بخشی از این در این پیام آمده است: "بار دیگر دست جنایتکار استکبار جهانی که از وحدت بین شیعه و سنی هراس داشته و می دانست که وحدت و اتحاد بین مسلمانان جهان به نابودی ظالمان و هوشیاری ملتها منتهی می‌شود، دست به جنایتی بیشرمانه زده و خون بهترین و مخلصترین فرزندان ایران اسلامی، سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه قدس،‌ سردار محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان، فرمانده سپاه ایرانشهر و فرمانده سپاه سرباز و فرمانده تیپ امیرالمومنین(ع) و جمعی از سران طوایف و قبایل را به زمین ریخت تا ددمنشی‌ خود را بیش از پیش به جهانیان ثابت کند."

- معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن استان مرکزی در مرکز قرآنی سفینة النجاة اراک برگزار شد.

- نشست زنان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی اردبیل با حضور مدیرکل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات برگزار شد. حجت الاسلام حسینی، مدیر کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این نشست گفت: در حال حاضر اصلیترین وظیفه مسئولان فرهنگی اصل مخاطب شناسی است و تا این امر صورت نگیرد و درک متقابل از روحیات و نیازهای مخاطب نداشته باشیم در تامین خواسته های دینی و معنوی او نیز عاجز خواهیم بود.