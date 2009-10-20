44 کیلوگرم کراک در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی کرمان طی روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه خودروی عبوری در محور شهداد- نهبندان موفق به کشف مقدار 44 کیلوگرم مواد مخدر شیمیایی از نوع کراک شدند.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتیاد آوری و خطرات مواد مخدر صنعتی بسیار بیشتر از مواد مخدر سنتی می باشد گفت: این میزان مواد مخدر در داخل کپسول گاز خودرو جاسازی شده بود.

سرهنگ پریور افزود: کراک ماده مخدر مرگ باری است که سریعتر از دیگر انواع مواد مخدر فرد معتاد را به کام مرگ می کشد.

وی عنوان کرد: اعتیاد به این ماده نشانه های دیگر مواد را ندارد و تشخیص معتادان به کراک در مراحل اولیه مصرف بسیار مشکل است و به همین دلیل خانواده ها باید با جدیت بیشتر فرزندان خود را نسبت به آسیب های این مواد آشنا کنند.