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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

44 کیلوگرم کراک در کرمان کشف شد

44 کیلوگرم کراک در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان با اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر شیمیایی از کشف 44 کیلوگرم کراک در کرمان خبرداد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی کرمان طی روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه خودروی عبوری در محور شهداد- نهبندان موفق به کشف مقدار 44 کیلوگرم مواد مخدر شیمیایی از نوع کراک شدند.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتیاد آوری و خطرات مواد مخدر صنعتی بسیار بیشتر از مواد مخدر سنتی می باشد گفت: این میزان مواد مخدر در داخل کپسول گاز خودرو جاسازی شده بود.

سرهنگ پریور افزود: کراک ماده مخدر مرگ باری است که سریعتر از دیگر انواع مواد مخدر فرد معتاد را به کام مرگ می کشد.

وی عنوان کرد: اعتیاد به این ماده نشانه های دیگر مواد را ندارد و تشخیص معتادان به کراک در مراحل اولیه مصرف بسیار مشکل است و به همین دلیل خانواده ها باید با جدیت بیشتر فرزندان خود را نسبت به آسیب های این مواد آشنا کنند.

 

کد مطلب 967996

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