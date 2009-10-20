حضور کارشناسان 17 کشور دنیا در دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یوسف زندی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران زمان برگزاری دومین کنفرانس مقاوم سازی را آبان 88 عنوان کرد و گفت: برای اولین بار در کشور به یک کنفرانس بین المللی علمی از 23 کشور دنیا مقاله ارسال می شود.

وی بخش عمده کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس را اروپایی و آمریکایی دانست و گفت: بنابر رایزنی های انجام شده با ژورنال های تخصصی دنیا، مقالات برتر در این ژورنال ها به چاپ خواهند رسید . زندی افزود: 80 درصد مقالات در ژورنال های تخصصی دنیا چاپ می شوند که یکی از مزیتهای این کنفرانس در بی نتیجه نماندن مقالات محسوب می شود.

دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی تعداد شرکت کنندگان در این کنفرانس دو روزه را هزار نفر اعلام کرد و گفت: دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی شاهد حضور وزیر مسکن و شهرسازی ، مسئولین عالیرتبه استان، شهرداران کلانشهرها، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، رئیس سازمان بحران کشور و بسیاری از مسئولین دیگر خواهد بود.

زندی نهادینه شدن بحث مقاوم سازی را مهمترین خروجی نخستین کنفرانس مقاوم سازی عنوان کرد و گفت: با تشکیل قطب های تخصصی به مقاوم سازی شرایطی عملیاتی داده ایم که در این زمینه با نوسازی مدارس کشور، سیمان صوفیان و مقاوم سازی پلها وارد عقد قرار دادهای مشاورتی شده ایم.

وی افزود: طرح فرهنگ جایگزینی مصالح سبک و مقاوم از دیگر رهیافت های مهم نخستین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی بود.

زندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور پنج کشور خارجی و 50 سازمان در برگزاری این کنفرانس گفت: ترکیه و آلمان برای برگزاری چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای در این کشورها اعلام آمادگی کرده اند.

وی همچنین برگزاری 12 کارگاه تخصصی و کاربردی ، رونمایی از کتاب پروفسور باخمن در زمینه بتن و کتاب تکنولوژی پیشرفته بتن، عرضه آخرین دستاوردهای تکنولوژی بتن و برگزاری تورهای فنی و تفریحی را از جمله مهمترین برنامه های دو روزه دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی عنوان کرد.