رونمایی از نرم افزار ایران سازه در دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آرش سهرابی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ایران سازه را نرم افزاری کاربردی توصیف کرد و گفت: این نرم افزار قادر است یک سازه 45 طبقه را در زمانی کمتر از 20 دقیقه طراحی کند.

وی افزود: این نرم افزار کلیه کارهای طراحی ، ارائه نقشه و کار کامل و کارشناسی را به صورت تمام خودکار انجام می دهد.

سهرابی نرم افزار ایران سازه را باعث صرفه جویی در زمان و هزینه عنوان کرد و گفت: ایران سازه جزو برترین نرم افزارهای دنیاست که با قیمتی حدود یک میلیون تومان در حال عرضه است.

وی ادامه دارد : این نرم افزار در زمان برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی با تخفیف 50 درصد برای فروش عرضه می شود.

سهرابی ارائه پیشنهاداتی در زمینه های علمی و پژوهشی به مقامات کشوری را از جمله رهیافت های نخستین کنفرانس مقاوم سازی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ایجاد دروس دانشگاهی مرتبط ، چاپ نشریات تخصصی به زبان انگلیسی و بازدید اساتید برجسته علم مقاوم سازی دنیا از پروژه های تحقیقاتی و عملیاتی از جمله این دستاوردها هستند.

وی برنامه های کنفرانس بین المللی مقاوم سازی را در 17 محور تخصصی تفکیک شده دانست و گفت: با توجه به اینکه سال گذشته 48 درصد مقالات رسیده به دبیرخانه جشنواره مرتبط به بتن و تکنولوژی مدرن بر اساس بتن می شد دومین کنفرانس مقاوم سازی با محوریت بتن برگزار می شود.

سهرابی کنفرانس های مقاوم سازی در سال آینده را به ترتیب با نام های مهندسی پلها و بافت های فرسوده عنوان کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از ارائه طرح نوینی به اداره کل بحران خبرداد و گفت: طرحی پیشنهاد شده است که در آن ساختمانهایی با فاصله از سطح زمین احداث می شود که در صورت بروز زلزله آسیبی به آنها وارد نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر این طرح وارد تبریز نشده است اما در صورت توافق در قدم اول طرح در رابطه با ادارات و سازمانهای استان اجرایی می شود.