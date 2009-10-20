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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

فدراسیون والیبال اعلام کرد:

جریمه 15 میلیون ریالی برای قائمی و چابکیان/ مهلت به 2 باشگاه سایپا و پیکان

جریمه 15 میلیون ریالی برای قائمی و چابکیان/ مهلت به 2 باشگاه سایپا و پیکان

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به دنبال شکایت باشگاه گنبدکاووس از فرهاد قائمی و ابراهیم چابکیان، این دو بازیکن را به پرداخت 10 و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در واکنش به بی توجهی فرهاد قائمی و ابراهیم چابکیان نسبت به تعهدات منعقد شده در قراردادشان با باشگاه گنبدکاووس و عقد قرارداد جدید با تیم هیئت والیبال استان خراسان رضوی، این دو بازیکن را به ترتیب محکوم به پرداخت 10 و 5 میلیون ریال جریمه نقدی کرد. ضمن اینکه با استناد به ماده 7 بند 10-48 آیین‌نامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای تیم هیئت والیبال استان خراسان رضوی توبیخ کتبی و درج در پرونده در نظر گرفته شد.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در نشست روز دوشنبه خود به تیم سایپا سه روز مهلت داد تا برای رسیدگی به شکایت محسن عندلیب از این باشگاه اقدام کند. ضمن اینکه مهلت یک هفته‌ای هم به باشگاه پیکان داده شد تا به شکایت دسته جمعی اعضای تیم‎های نوجوانان و جوانان خود رسیدگی کند.

کد مطلب 968001

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