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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد در مشهد

امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی از امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد از سال 82 از طریق طرح مرگ با ترحم تا پایان سال گذشته توسط شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رشید سحابی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور وجود سگهای ولگرد است که با توجه به شناخت بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان، اقدامات اساسی در خصوص کنترل اصولی این حیوانات باید صورت گیرد.

وی با اشاره به قانون شهرداری، جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و جمع آوری حیوانات بدون صاحب و دفن حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را از وظایف شهرداری دانست و گفت: در سال جاری بیش از 4 هزار قلاده سگ ولگرد توسط شهرداری مشهد امحا شده است. 

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد از سال 82 از طریق طرح مرگ با ترحم تا پایان سال گذشته توسط شهرداری مشهد افزود: براساس دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد، سگ های ولگرد پس از شناسایی کانون های وفور سگ های ولگرد و اجرای عملیات اجرایی صید سگ های ولگرد با استفاده از روش های مرگ با ترحم امحا و به صورت بهداشتی دفن می شوند.

سحابی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان گفت: در سال گذشته 70 هزار قلاده سگ شناسنامه دار شدند که گامی مناسب در جهت ایجاد شناخت برای مردم و امکان تشخیص سگ های ولگرد است.

وی نقش صدا و سیما و آموزش و پرورش در ارتقای سطح آگاهی مردم برای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان را بسیار موثر دانست و افزود: معتقدیم آموزش و پرورش سنگ بنای فرهنگ جامعه است و نهادینه کردن هر موضوع را باید از آموزش و پرورش آغاز کرد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به بیماری های قابل انتقال از سگ به انسان اشاره کرد و گفت: از جمله مهم ترین این بیماری ها هاری، کیست هیداتیک، سالک، کالاآزار، لاروهای مهاجر احشایی بروسلوز و لپتونسپیروز می باشد که با توجه به عدم شناخت این بیماری ها در جامعه و قابلیت بالای سگ ها در تولید مثل با جدیت، دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

کد مطلب 968002

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