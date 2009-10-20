امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رشید سحابی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور وجود سگهای ولگرد است که با توجه به شناخت بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان، اقدامات اساسی در خصوص کنترل اصولی این حیوانات باید صورت گیرد.

وی با اشاره به قانون شهرداری، جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و جمع آوری حیوانات بدون صاحب و دفن حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را از وظایف شهرداری دانست و گفت: در سال جاری بیش از 4 هزار قلاده سگ ولگرد توسط شهرداری مشهد امحا شده است.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به امحای 39 هزار و 600 قلاده سگ ولگرد از سال 82 از طریق طرح مرگ با ترحم تا پایان سال گذشته توسط شهرداری مشهد افزود: براساس دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد، سگ های ولگرد پس از شناسایی کانون های وفور سگ های ولگرد و اجرای عملیات اجرایی صید سگ های ولگرد با استفاده از روش های مرگ با ترحم امحا و به صورت بهداشتی دفن می شوند.

سحابی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان گفت: در سال گذشته 70 هزار قلاده سگ شناسنامه دار شدند که گامی مناسب در جهت ایجاد شناخت برای مردم و امکان تشخیص سگ های ولگرد است.

وی نقش صدا و سیما و آموزش و پرورش در ارتقای سطح آگاهی مردم برای کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان را بسیار موثر دانست و افزود: معتقدیم آموزش و پرورش سنگ بنای فرهنگ جامعه است و نهادینه کردن هر موضوع را باید از آموزش و پرورش آغاز کرد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به بیماری های قابل انتقال از سگ به انسان اشاره کرد و گفت: از جمله مهم ترین این بیماری ها هاری، کیست هیداتیک، سالک، کالاآزار، لاروهای مهاجر احشایی بروسلوز و لپتونسپیروز می باشد که با توجه به عدم شناخت این بیماری ها در جامعه و قابلیت بالای سگ ها در تولید مثل با جدیت، دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.