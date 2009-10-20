پنجمین سند فرهنگی و قضایی استان مرکزی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرکل امور اجتماعی استانداری مرکزی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی برنامه پنجم توسعه استان گفت: در پنجمین سند توسعه قضایی استان قابلیت ها، محدودیت ها، تهدیدها و فرصت های بخش های قضایی دیده شده است.

غلامرضا فتح آبادی اضافه کرد: کمبود آموزشهای لازم جهت بهسازی نیروهای متخصص، عدم آشنایی احاد جامعه با فرایند رسیدگی امور قضایی، عدم استقرار توسعه کامل سیستم های فن آوری اطلاعات در حوزه های مختلف قضایی و وجود فعالیتهای موازی و فقدان انسجام در اعمال قوانین و مقرارت از محدودیتها و تنگناهای بخش قضایی است.

وی ادامه داد: وجود حوزه های علمیه و مراکز آموزش عالی، وجود تشکلهای صنفی و نهادهای داوری، نشریات محلی، تعامل بین دستگاه های اجرایی و تشکیل ستاد صیانت از حریم امینت عمومی و حقوق شهروندی از جمله فرصتهای این بخش است که در این سند راهبردی پیشنهاد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این استان از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای قدمت و پیشینه نسبتا زیادی است، اظهار داشت: در پنجمین سند راهبردی توسعه استان نیز به این ویژگی ها و فرصتها جهت بهره برداری بیشتر پرداخته می شود.

فتح آبادی وجود رشته های دانشگاهی، فعال سازی شورای فرهنگ عمومی، وجود جاذبه های فرهنگی و هنری، بالا بودن میانگین سطح باسوادان را از جمله فرصتهای بخش فرهنگی استان عنوان کرد و اظهار داشت: مهاجرت نیروهای متخصص حوزه فرهنگ و هنر، کمبود مراکز فرهنگی، نبود سیاستگذاری مناسب در تبلیغات رسانه ای و کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی از جمله محدودیت ها و تنگناهای بخش فرهنگی به شمار می آید.