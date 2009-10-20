طرح توانمند سازی شرکتهای تعاونی روستایی مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی، مسئول نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری اظهار داشت: به منظور بکارگیری صحیح از عوامل تولید، افزایش بهره وری، کاهش دستمزد با بکارگیری از مکانیزاسیون و اقتصادی کردن تولید، بخش نظام بهره برداری جهاد کشاورزی مازندران، طرح توانمندسازی 31 شرکت تعاونی و تولید روستایی استان را با هدف به روز رسانی اطلاعات جهت بهبود خدمات رسانی و با مشارکت و همکاری اتحادیه تعاونی های تولید و مدیران عامل تعاونیها انجام شد.

وی افزود: در این راستا تعداد 56 دوره آموزشی و ترویجی برای دو هزار و 689 نفر از اعضاء و ارکان در مدت 11 هزار و 513 نفر روز از اعتبارات اتحادیه و تعاونیهای تولید شش ماهه امسال در مازندران برگزار شد.

به گفته اسدی، دوره های با کودهای ریزمغذی، دوره ترویج کشت مکانیزه برنج، دوره های آموزش کاربری کمباین برنج، دوره های نگهداری ادوات کشاورزی، دوره تغذیه مرکبات، دوره مبارزه با مگس میوه، دوره های طرح FFS گندم، کلزا و برنج و طرح آرمانی گندم را از بخشی از دوره های برگزار شده در طرح توانمند سازی شرکتهای تعاونی روستایی استان برشمرد.