نیاز 200 میلیارد تومانی برای احداث فاز دوم کارخانه تغلیظ مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مسعود سمیعی نژاد ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از معدن مس سونگون افزود: فاز دوم کارخانه تغلیظ این معدن با مشارکت طرف چینی ساخته می شود که هم اکنون کارگاه آن در حال تجهیز است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت تولید کنسانتره مس در این مجتمع 150 هزار تن در سال است، اظهار داشت: با بهره برداری از فاز دوم کارخانه تغلیظ مس سونگون، تولید کنسانتره مس از این معدن به دو برابر زمان فعلی افزایش خواهد یافت.

به گفته معاون وزیر صنایع و معادن در صورت اجرای پروژه بر طبق زمانبندی معین، کارخانه یاد شده در سال 1390 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سمیعی نژاد اضافه کرد: در سال 1392 نیز 30 درصد کل تولید کنسانتره مس ایران به مجتمع مس سونگون اختصاص خواهد داشت.

در جریان این بازدید معاون وزیر صنایع و معادن از نزدیک در محل کاخانه فاز نخست تغلیظ مس سونگون و بخش تامین آب و دفع پساب این مجتمع حضور یافت و با چگونگی استخراج و فراوری کنسانتره مس آشنا شد.

معدن مس سونگون در 105 کیلومتری شمال شرقی تبریز و در همسایگی کشوهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان واقع شده است.

مجموع ذخیره زمین شناسی معدن مس سونگون 800 میلیون تن و عمرآن 32 سال برآورد شده است. هم اکنون استخراج مواد معدنی از این مجتمع به صورت روباز صورت می گیرد.