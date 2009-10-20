25 موسسه قرآنی در لرستان فعالیت دارند

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این مؤسسات و مراکز قرآنی در زمینه آموزش، پژوهش، تبلیغ و ترویج قرآن کریم در استان فعالیت دارند.

وی افزود: از این تعداد مؤسسه و مراکز قرآنی هفت مورد آن طی سال‌جاری موفق به کسب مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی شده‌اند.

کارشناس امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: مؤسسه صاحب‌الزمان(عج) ازنا، بیت‌الاسراء و معراج دورود، طاها، زینبیه و ریحانة‌النبی بروجرد و نورالهدی کوهدشت را از جمله مؤسسات و مراکزی است که طی سال‌جاری موفق به کسب مجوز فعالیت شده‌اند.

لروند خاطر نشان کرد: مؤسسات امام حسن مجتبی(ع)، نورالمبین، مصباح‌الجنة، سید علی قاضی، سلمان فارسی، حجت ‌ابن الحسن و فاطمة‌الزهرا(س) خرم‌آباد، پیامبر اعظم و فرقان دلفان، شهید فریدنی، نورالثقلین و طاها الیگودرز، آوای حق و الزهرا بروجرد، مشکاة و تبیان الشتر، سبحان و ساجدین دورود از دیگر مؤسساتی هستند که زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت دارند.