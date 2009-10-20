انتقاد سرمایه گذار خارجی از عدم همکاری گمرک ایران در ترخیص ماشین آلات معدنی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "زوراب کوتلیا" سرمایه گذار گرجستانی ظهر سه شنبه در جریان بازدید معاون وزیر صنایع و معادن از معدن طلا "اندریان" از توابع ورزقان افزود: متاسفانه گمرک ایران، ماشین آلات مورد نیاز برای انجام عملیات اکتشافی در این معدن را ترخیص نمی کند.

وی با بیان اینکه فقدان ماشین آلات استاندارد برای انجام عملیات اکتشافی، موجب تاخیر شش ماهه در اجرای این پروژه شده است، خواستار مساعدت بیشتر گمرک ایران دراین زمینه شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی "زرین داغ" گرجستان همچنین عدم همکاری در اعطای ویزای درازمدت به کارکنان خارجی تبار این شرکت برای حضور در ایران را مورد انتقاد قرار داد و رفع این مشکل را خواستار شد.

وی در ادامه با تشریح روند اکتشاف در این معدن اظهار داشت: اکتشاف طلا در منطقه ورزقان با آخرین تکنولوژی های روز دنیا صورت می گیرد و تا کنون برای این مهم بیش از هشت میلیون یورو هزینه شده است.

به گفته زوراب کوتلیا، تا سه ماه آینده نتیجه عملیات اکتشافاتی برای تعیین پارامترهای استخراجی مشخص شده و در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج، بلافاصله پروانه بهره برداری اخذ خواهد شد.

وی با تمجید از همکاری شایسته مسئولان محلی در اجرای پروژه اکتشاف معدن طلای منطقه، محیط فعالیت خود و همکارانش را بسیار خوب ارزیابی کرد و مراتب قدردانی را از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران بجای آورد.

زوراب کوتلیا، از معاون وزیر صنایع و معادن، سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی، فرماندار و نیز نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی به طور رسمی دعوت کرد تا با حضور در ارمنستان و گرجستان از نزدیک با اجرای پروژه های مشابه این شرکت آشنا شوند.