درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت متهمان انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بدون تردید حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری یکی از آزمون های سخت الهی برای ملت و مسئولین جمهوری اسلامی ایران بود که در این امتحان برخی از خواص و مسئولین مردود شدند.

در این رویداد مهم تاریخ انقلاب اسلامی شناخت ملت ایران از افراد و جریان های سیاسی بیشتر شد و ادعای خلاف واقع برخی مبنی بر حمایت از نظام و ولایت فقیه بر ملت ما آشکار تر شد و واقعیت افرادی که سالها از چشم مردم دور بودند خود را نشان داد و شرایطی ایجاد گردید که پالایشی دیگر از نیروهای نظام که توان و ظرفیت ادامه این راه مقدس را نداشتند صورت گیرد و جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر با عنایات الهی برای سیر تکاملی خود بیمه گردد.

فرمایشات صریح، روشنگر و راهبردی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با ایشان برای همه شخصیت ها و جریانات سیاسی فصل الخطاب و اتمام حجت است آنجا که می فرمایند: (در مقطع فعلی دشمن ما با یک جنگ روانی که جنگ نرم نامیده می شود به مقابله با نظام اسلامی آمده و در این جنگ هدف اصلی دشمن تبدیل نقاط قوت و فرصت های نظام به نقاط ضعف و تهدیدها است.

مخالفان نظام در جنگ نرم با استفاده از ابزارهای فراوان تبلیغاتی و ارتباطی، ایمانها، معرفت ها، عزم ها و پایه ها و ارکان یک نظام و کشور ا مورد تهاجم قرار می دهند که مقابله با آن نیازمند حضور هوشیارانه و آگاهانه و همراه با تدبیر در وسط میدان است که البته چنین حضوری کمک الهی را در پی خواهد داشت.

مخدوش کردن نشانه های امید و تبادل آنها به نشانه های یاس و تردید و القای بن بست و سیاه نمایی و در نهایت گرفتن پویایی جامعه یکی از خطوط مخالفان است.

همه و به خصوص خواص باید مراقب باشند تا با اقدامات و یا اظهارات خود تکمیل کننده طراحی و اهداف معارضان نظام نباشند.

وقتی دشمن آشکارا و بدون پرده پوشی در بلواهای بعد از انتخابات حضور داشت چگونه می توان این حضور واضح را انکار کرد. بنابراین بصیرت بسیار مهم است زیرا وجود آن در افراد باعث تغییر خیلی از رفتارها خواهد شد.)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روزهای نخست این رویدادهای تلخ با هدف کمک به ایجاد آرامش و بازگشت امنیت در جامعه دیدار با چهره های شاخص جریانات سیاسی و نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری را صورت داد و از همه برای گذراندن نقطه پایانی به این جریان و کمک به برقراری آرامش در جامعه استمداد نمود.

اصرار غیر مسئولانه برخی از سران این جریان انحرافی و کژ راهه ای که متاسفانه همچون گرداب تعدادی از جوانان عزیز و فرزندان این ملت را به کام خود فرو برد بر ادامه این انحراف در میان تشویق ها و تخریب های آمریکا، انگلیس و سران ضد انقلاب شرایطی بوجود آورد که در دشمنان جمهوری اسلامی ایران امید کاذب در جهت تزلزل در یکپارچگی و انسجام ملت ایجاد نمود.

این سخن حضرت امام خمینی (ره) در حافظه ملت ایران جاودانه است که اگر روزی دشمنان از کسی تعریف کردند در او شک کنید. نگاهی به مواضع دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و تمجید آنها از سردمداران ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر آن هم با نام و عنوان و تبریک عناصر پلیدی مانند رجوی سرکرده منافقین و سلطنت طلبان این واقعیت را نشان می دهد که با این تعریف و تمجیدها باید به این افراد شک کرد و وقتی کج راهه را ادامه دادند باید با آنها برخورد جدی نمود.

مسئولیت پی گرد سران اغتشاشات و تعیین تکلیف زندانیان با قوه قضائیه است و ما به عنوان هیئت رئیسه و روسای کمیته های سه گانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ریاست محترم قوه قضائیه می خواهیم که با انجام به هنگام مسئولیت سنگین خویش عدالت را عملی نمایند و ازحق این ملت مظلوم دفاع کنند.