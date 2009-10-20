ونگر نگران مصدومیت "والکات" نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، والکات پس از مصدومیت در دیدار با بیرمنگام سیتی تا چهار هفته نمی تواند تیم آرسنال را همراهی کند. این بازیکن احتمالا قادر نخواهد بود تیم ملی انگلستان را هم در دیدار دوستانه 14 نوامبر(23 آبان) مقابل برزیل همراهی کند.

آرسن ونگر گفت: من اطمینان دارم که تئو نگران وضعیت آینده خود در تیم ملی انگلستان است. البته فکر نمی کنم دلیلی برای این نگرانی وجود داشته باشد. او در تیم ملی انگلستان خواهد بود. به نظر من او دو، سه هفته و نهایتا چهار هفته دیگر سلامتی خود را به طور کامل بازمی یابد.