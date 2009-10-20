راه اندازی نخستین دستگاه فوق مکانیزه آماده سازی نمونه معدنی ایران

مجید یاریگر سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در حاشیه راه اندازی این دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورزقان گفت: این دستگاه که با صرف اعتباری افزون بر چهار میلیارد ریال تهیه و نصب شده، قادر است نمونه مواد معدنی را به صورت تمام اتوماتیک و بدون دخالت انسان برای انجام مراحل مختلف آزمایشی آماده سازی کند.

به گفته این مقام مسئول، دستگاه یادشده از کشور استرالیا خریداری و وارد کشورمان شده است.

وی افزود: نمونه آماده سازی شده حاصل از استفاده از این دستگاه در معدن طلای اندریان، برای آنالیز و دست یافتن به نتایج مطمئن در مرحله نخست به کشور رومانی ارسال می شود اما بزودی آنالیز نمونه ها در ایران انجام خواهد شد.

یاریگر درباره آخرین نتایج بررسی های اکتشافی در معدن طلای اندریان نیز اظهار داشت: عملیات اکتشاف سطحی که در دو متری سطح زمین انجام شده نتایج امیدوار کننده ای داشته بطوریکه استخراج یک گرم طلا از هر تن ماده معدنی برآورد شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون نمونه های 300 متری زیر سطح زمین در دست بررسی است، افزود: اظهار نظر قطعی درباره ذخیره قطعی و حجم طلای استخراجی از این معدن تا سه ماه آینده ممکن خواهد شد.

محدوده عملیات اکتشاف معدن طلای اندریان در آذربایجان شرقی 800 هکتار اعلام شده است.

90 درصد حجم سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج این معدن متعلق به یک شرکت گرجی و 10 درصد باقیمانده به شرکت منطقه ای معادن آذربایجان اختصاص دارد. طی یک و نیم سال گذشته هشت میلیون یورو برای انجام عملیات اکتشافی معدن طلای اندریان هزینه شده است.

اندریان نام روستا و معدنی از توابع شهرستان ورزقان در یکصد کیلومتری شمال شرقی تبریز است.