کاهش 22 درصدی تصادفات فوتی درون شهری در لرستان

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این میزان کاهش در شش ماه نخست سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رخ داده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده علاوه بر کاهش 45 درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز، برخورد با رانندگان به علت نبستن کمربند ایمنی نیز 12 درصد در سطح استان افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان یادآور شد: در سال گذشته در هر 81 ساعت یک نفر یر اثر حوادث رانندگی فوت کرده است و این در حالی است که در سالجاری در هر ساعت 101 یک نفر بر اثر حوادث رانندگی فوت کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی، افزود: چنانچه راننده در سال جاری سه نوع تخلف حادثه ساز در طول سال از یک نوع داشته باشد برای بار چهارم گواهینامه ضبط می شود.