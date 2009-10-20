  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

کولیوند در گفتگو با مهر:

روند مطلوبی برای اشتغال در کرج وجود ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار کرج گفت: در حال حاضر در کلانشهر دو میلیونی کرج روند خوبی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد و به دلیل روند رو به رشد مهاجرت در این کلانشهر باید برنامه ریزی مدونی برای ساماندهی افراد بیکار صورت گیرد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون بیش از 67 هزار فرم اشتغال در کرج توسط بیکاران تکمیل شده که باید طی رایزنی با شهرکهای صنعتی کارخانه ها و شرکتها بر اساس مدرک تحصیلی، نوع مهاجرت و تخصص افراد مشغول به کار شوند.

این مسئول با اشاره به سرعت کم و ایجاد اشتغال در کرج خاطرنشان کرد: متاسفانه با تمام تلاش مسئولان و به تناسب خروج بازنشستگان به طور تقریبی سالانه بین شش و هفت هزار شغل در کرج ایجاد می شود.

کولیوند بیان داشت: در بحث اشتغال نباید جزیره ای عمل شود، باید روسای شهرکهای صنعتی نیروی مورد نیاز را به ما اعلام کنند و ما نیز طی برنامه پنج، هفت و 10 ساله اقدام به جذب نیرو کنیم.

فرماندار کرج اعلام کرد: ما در بخش طرح بنگاه های زودبازده بالای 90 درصد موفق بودیم و هم اکنون برای پیگیری عملیاتی شدن این طرح، تیم بررسی و نظارت تشکیل شده است.

کد مطلب 968027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها