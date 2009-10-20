به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و توزین الکتریک ساعت 14:30 روز چهارشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
توزین الکتریک هفته گذشته با تنها 4 اختلاف امتیاز مغلوب مهرام تهران شد اما دانشگاه آزاد به علت غیبت برخی بازیکنانش و اعزام آنها به محل برگزاری رقابتهای ورزشهای بین دانشگاهی جهان دیدار خود مقابل ذوبآهن اصفهان را برگزار نکرد.
سایر دیدارهای هفته سوم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. برنامه این بازیها به این شرح است:
* هیئت بسکتبال شهرکرد - مهرام تهران
* صبامهر قزوین - پتروشیمی بندرامام
* ذوبآهن اصفهان - لوله a.s شیراز
* پاسارگاد شیراز - شهرداری گرگان
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