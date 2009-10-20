به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و توزین الکتریک ساعت 14:30 روز چهارشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود.

توزین الکتریک هفته گذشته با تنها 4 اختلاف امتیاز مغلوب مهرام تهران شد اما دانشگاه آزاد به علت غیبت برخی بازیکنانش و اعزام آنها به محل برگزاری رقابت‌های ورزش‌های بین دانشگاهی جهان دیدار خود مقابل ذوب‎آهن اصفهان را برگزار نکرد.

سایر دیدارهای هفته سوم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. برنامه این بازی‎ها به این شرح است:

* هیئت بسکتبال شهرکرد - مهرام تهران

* صبامهر قزوین - پتروشیمی بندرامام

* ذوب‎آهن اصفهان - لوله a.s شیراز

* پاسارگاد شیراز - شهرداری گرگان