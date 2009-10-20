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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

سالار آملی خبر داد:

اختصاص 136 میلیارد ریال اعتبار به پارکهای علم و فناوری کشور

اختصاص 136 میلیارد ریال اعتبار به پارکهای علم و فناوری کشور

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت 136 میلیارد ریال کمک از سوی معاونت علمی و فناوری به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالار آملی افزود: این حمایت در قالب برنامه مصوب کمک به فن آفرینی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در اختیار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور قرار گرفته است.

وی گفت: از مجموع این کمکها مبلغ 110 میلیارد ریال به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 26 میلیارد ریال به پارکها و مراکز رشد تحت پوشش وزارت بهداشت پرداخت شده است.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: در برنامه کمک به فن آفرینی و حمایت از شرکت های دانش بنیان سال گذشته مجموعا بالغ بر119 میلیارد ریال حمایت مالی در اختیار پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد وابسته به ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی و برخی وزارتخانه ها قرار گرفت که در سال جاری این حمایت به 136 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی گفت: کمک این حوزه به پارکها و مراکز رشد در سال گذشته منجر به تولید و بازاریابی بیش از 400 محصول فناوری شده است.

کد مطلب 968034

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