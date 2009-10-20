"اجبار و آزادی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه سیاسی کانت می‌پردازد.

نویسنده می‌گوید که اندیشه کانت حول دو محور و موضوع قرار دارد. اولین محور این است که نهادهای قانونی به آسانی قادر به پاسخگویی به محدودیتهای قانونی نیستند.

محور دوم نظام اندیشگی کانت به اعتقاد نویسنده این است که کانت معتقد به اصول اخلاقی مشخصی است که این اصول کاربرد و استفاده آزادانه زور را محدود می‌کند.

به اعتقاد نویسنده نظامی که بر اساس اصول اخلاقی کانت ساخته می‌شود نظامی است که همه افراد به طور یکسان از آزادی برخوردارند.

نویسنده معتقد است که اندیشه کانت به لحاظ انسجام و منطق قوی باعث شده امروزه نیز مورد توجه اندیشمندان باشد.

او می‌گوید اندیشه کانت در مورد اخلاق نیز مورد توجه اندیشمندان معاصر است.

نویسنده در این کتاب از ایده آزادی برابر(حق یکسان برخورداری از آزادی) دفاع می‌کند. او در بررسی خود حقوق خصوصی، قانون اساسی و مجازات را بر این اساس تبیین می‌کند.