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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

سلیمانی:

دارالقرآن در زندانها باید تاسیس شود

دارالقرآن در زندانها باید تاسیس شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان تهران با اشاره بر لزوم تاسیس دارالقرآن در هر اندرزگاه، استمرار برنامه های اجرایی کاهش آسیب را در زندانهای این استان خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سهراب سلیمانی در جلسه ستاد کاهش آسیب در زندانها با حضور اعضای ستاد کاهش رفتارهای پرخطر زندانهای استان تهران با اشاره به اهمیت برنامه های کاهش آسیب و نقش آن در اصلاح و تربیت مددجویان در زندان ها و مراکز تربیتی، بر گسترش فعالیتهای مذهبی در درون اندرزگاه ها تاکید کرد.

وی افزود: مقرر شده است که در هر زندان یک سالن یا اندرزگاه به فعالیتهای قرآنی اختصاص یابد تا مددجویان هر چه بیشتر از نعمات این کتاب آسمانی بهره مند شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال بی نظیر مددجویان از برنامه های فرهنگی به خصوص قرآنی و دینی باید این دارالقرآنها در زندانها و اندرزگاه ها تاسیس شود، تا مددجویان ساعاتی را به یادگیری قرآن و معانی آن اختصاص دهند.

سلیمانی بیان داشت: به طور قطع افزایش برنامه های فرهنگی به خصوص قرآنی در کاهش بزه و ارتکاب به جرم تاثیر بسزایی دارد.

در حال حاضر بیش از شش زندان بزرگ کشور مانند قزلحصار، رجایی شهر و کچویی در شهرستانهای استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 968038

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