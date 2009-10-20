پنجمین نشست شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای نشست دکتر سید موسی پورموسوی مشاور شهردار تهران با اشاره به تشکیل حکومتهای محلی، تنها راه حل توسعه کشور را تمرکز زدایی دانست و گفت: اداره کشور و برنامه ریزی برای توسعه آن باید براساس حکومتهای محلی تعریف ودر سه سطح روستایی، مدیریت شهری و مدیریت ناحیه ای در نظر گرفته شود.

وی با تأکید به اجرای مدیریت ناحیه ای افزود: اگر حکومتهای محلی در سطح ناحیه ای شکل نگیرد، حکومتهای محلی در روستاها و در سطح مدیریت شهری پیشرفتی نخواهد داشت.

نادر کرمی شهردار منطقه 12 و دبیر پنجمین همایش شهرداران مناطق کلان شهرهای کشور نیز در این نشست در سخنانی پدیده کلانشهرها را یک پدیده جهانی دانست و مهمترین دغدغه امروز در شهرها را فراموش شدن آموزش شهروندی و چگونگی زیستن در شهر با مشارکت یکدیگر برشمرد.

شهردار منطقه 12 در ادامه تلاش و همت و استفاده از تمامی ظرفیتهای بومی و مذهبی را موجب ارتقاء سطح آگاهی و تبدیل ساکنین منفعل به شهروندان فعال عنوان کرد.

دبیر پنجمین همایش شهرداران مناطق کلانشهرهای کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با مکتوب نمودن ایده ها و تجربیات این نشست و انتقال آنها به نسل حاضر و آینده، توشه ای مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر این نشست فراهم شود.

دکتر عبدالعلی زاده رئیس هیئت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران نیز در سخنانی بحث کلانشهرها را بدون توجه و رسیدگی به بافت فرسوده ناقص دانست و اظهار داشت : بافت فرسوده پیامدهای مختلفی برای کلانشهرها داشته که از آن دست می توان به افزایش هزینه شهرداریها، دوقطبی شدن شهر و شکل گیری افراد ناهنجار اشاره کرد.

وی بعد فرهنگی، اقتصادی و کالبدی را از محورهای نوسازی در کلانشهرها و شناخت و برنامه مشارکتی را از ضرورتهای نوسازی دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به وجود تجربه جهانی، راههای مقابله با بافت فرسوده به راحتی به مرحله اجرا درآید.