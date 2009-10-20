حوادث ناشی از کار در لرستان 24 درصد کاهش یافته است

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به بازرسی های مستمر از واحدهای تولیدی و بنگاه ‌های مشمول قانون کار یکی از عوامل مهم کاهش حوادث ناشی از کار در سطح این استان دانست.

وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال شش هزار و 439 مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار توسط بازرسان این سازمان صورت پذیرفته است که در این بازرسی ها نکات مهم ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و همچنین مواردی از اجرای موارد قانونی کار مورد بررسی و به کارفرمایان ابلاغ شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان یادآور شد: با توجه به افزایش 21 درصدی این بازرسی ها نسبت به شش ماهه اول سال 87 حوادث ناشی از کار در استان 24 درصد کاهش یافته است.

مهری عنوان کرد: با ابتکار و خلاقیت وزارت کار با احیا و ایجاد شوراهای سازش درون کارگاهی و همچنین آموزش همکاران وارتقا قدرت مذاکره و تشویق جهت سازش و حل و فصل اختلافات این سازمان در شش ماهه اول سال جاری 1240رای در این شوراها صادر شد.

وی بیان کرد: از تعداد آرا صادره در این شوراها 569 رای آن با سازش پایان یافته است که رشد پنج درصدی را نسبت به شش ماهه اول سال 87 را نشان می دهد.