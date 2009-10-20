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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

فشار مصر بر حماس برای پذیرش طرح آشتی ملی فلسطین

فشار مصر بر حماس برای پذیرش طرح آشتی ملی فلسطین

مصر با فشار بر حماس، به این جنبش 24 ساعت فرصت داد تا در مورد روند آشتی ملی فلسطین تصمیم گیری و به طور کامل با طرح مصر موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلندپایه مصر در گفتگو با روزنامه "المدینه" چاپ عربستان سعودی گفت: مصر به جنبش حماس 24 ساعت مهلت داده که بدون هیچ مخالفت و ملاحظه ای و بدون درخواست زمان بیشتر برای رایزنی در مورد روند آشتی ملی فلسطین تصمیم گیری و به طور نهایی موافقت خود را با طرح مصر اعلام کند.

این مهلت 24 ساعته امروز به پایان می رسد.

منبع مذکور خاطرنشان کرد: در صورتی که حماس بار دیگر خواهان زمان بیشتر برای بررسی روند آشتی ملی فلسطین شود مصر هویت طرفی را که بر سر راه تحقق آشتی ملی فلسطین مانع تراشی می کند فاش خواهد کرد و به همه خواهد گفت که حماس مسئول این موضوع است.

خاطرنشان می شود که قرار بود توافقنامه آشتی ملی فلسطین در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) با حضور هیئت های حماس و فتح در قاهره امضا شود اما اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در به تاخیر انداختن بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل، حماس و دیگر گروه های فلسطینی تاخیر در امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین را خواستار شدند.

کد مطلب 968050

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