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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "مجله علمی" فردا 29 مهرماه در رادیو ایران به جاذبه‌های استان کرمانشاه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان به سردبیری شراره محمدی‌سپهر ساعت 22:35 روی آنتن می‌رود.

ـ ویژه برنامه "ققنوس" 29 مهرماه ساعت 15:30 از رایدو ایران پخش می‌شود. این برنامه به مناسبت شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌پردازد.

ـ برنامه "ترانه بسوی تو" 29 مهرماه با ترانه‌ای از کورس سرهنگ‌زاده از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "فراسو" 29 مهرماه با موضوع مهار و کنترل سردرد از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "بحث روز" 29 مهرماه در رادیو سلامت به موضوع بررسی صادرات تجهیزات و تولیدات پزشکی می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 29 مهرماه در رادیو سلامت به بررسی عوارض بیهوشی اختصاص دارد.

ـ جلسه مشترک سرپرست رادیو سلامت با کارشناسان فعال حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان که با رادیو سلامت همکاری دارند، برگزار شد.

ـ برنامه "فرهنگ نامه" 29 مهر در صدای آشنا به بررسی نگاه شاعرانه به فرهنگهای جهان می‌پردازد.

ـ برنامه "علم آگین" اول آبان در صدای آشنا موضوع تحقیقات و پژوهش‌های علمی موسسه گیاه‌پزشکی ایران را بررسی می‌کند.

کد مطلب 968052

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