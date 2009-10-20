اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناسان به سردبیری شراره محمدی‌سپهر ساعت 22:35 روی آنتن می‌رود.

ـ ویژه برنامه "ققنوس" 29 مهرماه ساعت 15:30 از رایدو ایران پخش می‌شود. این برنامه به مناسبت شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌پردازد.

ـ برنامه "ترانه بسوی تو" 29 مهرماه با ترانه‌ای از کورس سرهنگ‌زاده از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "فراسو" 29 مهرماه با موضوع مهار و کنترل سردرد از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "بحث روز" 29 مهرماه در رادیو سلامت به موضوع بررسی صادرات تجهیزات و تولیدات پزشکی می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 29 مهرماه در رادیو سلامت به بررسی عوارض بیهوشی اختصاص دارد.

ـ جلسه مشترک سرپرست رادیو سلامت با کارشناسان فعال حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان که با رادیو سلامت همکاری دارند، برگزار شد.

ـ برنامه "فرهنگ نامه" 29 مهر در صدای آشنا به بررسی نگاه شاعرانه به فرهنگهای جهان می‌پردازد.

ـ برنامه "علم آگین" اول آبان در صدای آشنا موضوع تحقیقات و پژوهش‌های علمی موسسه گیاه‌پزشکی ایران را بررسی می‌کند.