بصیرت مهمترین ابزار نسل جوان برای پاسداری از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید رضا ترقی، ظهر سه شنبه در همایش جوانان پیرو ولایت استان اظهار داشت: بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح انسان و دوری از غبارها و آلودگیهاست و برخورداری از بصیرت نیاز جوانان برای برخورد با پدیده های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی افزود: انسان دارای بصیرت در میان فتنه ها و فضای غبارآلود و فضاهایی که شبهه در آن زیاد است، تردید و دودلی به خود راه نداده و راه حق و باطل از هم تمیز می دهند.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز اگر ایمان خود را قوی نکنند و اگر باور خود را با مبانی اصولی انقلاب تقویت نکرده و پاسخ روشنی برای تردیدها و سئوالات دشمن ساز نیابند و راه رسیدن به هدف خود را مشخص نسازند، بدون شک در جبهه جنگ نرم با دشمن شکست خواهند خورد.

ترقی اضافه کرد: مسئولیت ساخت کشور بر عهده جامعه ای سپرده می شود که هم توانایی دارد و هم واقعیت شکوفایی و ابتکار و نوآوری در آنان بیش از دیگران است.

وی اضافه کرد: احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور، یکی از مهمترین خصوصیات جوانان است و اگر به این مهم حساس باشند در جهت ساخت آینده کشور، سرمایه گزاری جامع و کامل خواهند کرد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور عنوان کرد: جوانان باید از لحاظ علمی، دینی، بصیرت و آگاهی، آینده را به گونه ای بسازند و این سرمایه عظیم را که به برکت خون شهدا بدست آمده بتوانند حفظ کنند و حفظ این دستاورد بسیار مشکل است.

ترقی ادامه داد: زیرا دشمنان همه تلاش خود را به کار بردند که این گوهر اسلامی را از دست جوانان کشور ربوده و نگذارند طعم عدالت خواهی، حکومت دینی و نظام ولایی بوسیله این ملت و جهان اسلام چشیده شود.

وی با بیان اینکه باید توجه ویژه ای به نقش زنان و دختران شود، خاطرنشان کرد: دختران و زنان امروز باید عفت، حجب و حیا، حجاب، ایمان و برخورداری از الگوی بسیار ارزشمند و بی نظیر جهان اسلام یعنی فاطمه زهرا(س) را سرلوحه اعمال خویش قرار دهند تا بتوانند به موقعیتهای اجتماعی و سیاسی دست پیدا کنند.

ترقی بیان داشت: زنان جامعه باید به دنبال الگویی بروند که از ارزش و تعالی لازم برخوردار باشد و آنها را به مدارج بالا و کمال انسانی سوق دهد نه اینکه از غربیها تقلید کنند.