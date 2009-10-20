بذر و کود و نهال از شمول هدفمندکردن یارانه ها حذف شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان پس از حذف دارو از شمول هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نهاده های کشاورزی (بذر، کود و نهال) را از شمول هدفمند کردن یارانه هاحذف کردند.

104 تن از نمایندگان به حذف نهاده های کشاورزی از شمول هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند، 70 نماینده رای منفی و5 نماینده از بین 198 نماینده حاضر در این جلسه به این حذف رای ممتنع دادند.