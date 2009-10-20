برنامه ریزی برای افزایش سهم "ال پی جی" در سبد سوختی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در حاشیه نشست تشریح عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از برنامه های مهم دولت کاهش مصرف بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه است بنابراین در نظر داریم تا با توسعه سوخت های جایگزین، سهم ال پی جی را نیز در سبد سوختی کشور افزایش دهیم.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به مزیت های فراوان ال پی جی و امکان افزایش ظرفیت تولید داخل، برنامه ای برای افزایش سهم این سوخت در سبد سوختی کشور وجود ندارد؟ افزود: در حال حاضر تنها حدود 100 هزار دستگاه خودروی ال پی جی سوز در کشور تردد می کند که این تعداد تنها 1 در صد از کل خودروها و مصرف سبد سوختی را شامل می شود.

رویانیان از تلاش برای ایجاد زیرساختها و امکانات لازم برای رسیدن به هدف 5 درصدی سوخت ال پی جی خبر داد و تاکید کرد: ال پی جی یکی از سوخت های مزیت دار جایگزین بنزین است و باید آن را توسعه دهیم.

وی در مورد زمان فراهم شدن امکان استفاده خودروهای شخصی از سوخت ال پی جی، بیان داشت: پس از مشخص شدن نتایج نهایی سبد سوختی کشور، موضوع رفع ممنوعیت سوخت گیری خودروهای ال پی جی سوز را نیز پیگیری می کنیم تا زمینه استفاده بیشتر از این سوخت فراهم شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور، تصریح کرد: برای تعیین سهم سوخت نفت گاز و ال پی جی در سبد سوختی با سازمان بهینه سازی اختلاف نظری وجود ندارد. بر اساس پیشنهاد ستاد این است که 5 درصد خودروهای کشور باید ال پی جی سوز شوند که هم اکنون این میزان زیر 1 درصد است.

به گفته رویانیان عصر امروز با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت جلسه ای برگزار می شود و طی آن آخرین وضعیت سبد سوختی کشور بررسی و پس از تعیین تکلیف برای تصویب به دولت ارسال می شود.