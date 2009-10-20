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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

یک روزنامه اتریشی:

ایرانیها به نظام خود پایبندند/ گفتگو بهترین راه حل موضوع هسته ای تهران

ایرانیها به نظام خود پایبندند/ گفتگو بهترین راه حل موضوع هسته ای تهران

یک روزنامه اتریشی در تحلیلی با تاکید بر بی نتیجه بودن صدور قطعنامه علیه تهران گفتگو را بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران ارزیابی کرده و نظام ایران را مورد حمایت قاطعانه اکثر مردم این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی در این باره به قلم "لیویا کلینگل" با تاکید بر اینکه گفتگو هنوز بهترین ابزار برای حل موضوع هسته ای ایران است، نوشت: حق غنی سازی اورانیوم که برای هر یک از اعضای عضو آژانس انرژی هسته ای اعتبار دارد نمی شود از طریق قطعنامه صادر شده با فشار و تحریک آمریکا از اعتبار بیافتد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که تهدیدها و سه قطعنامه علیه تهران امتحان شد اما هیچ چیزی که مد نظر غرب و اسرائیل بود به دست نیامد. به خصوص جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا با درخواست دست بالایش مبنی بر اینکه ایران باید غنی سازی را متوقف کند نتیجه کمی گرفت.

این تحلیلگر اتریشی در ادامه اظهار داشت: قطعنامه نتوانست جلوی ایران را در غنی سازی بگیرد و این کشور از طرف قشر وسیعی از مردم این کشور حمایت می شود که به آن پایبند بوده و از حمایت آن دست بر نمی دارند.

وی افزود: مجازات های اقتصادی و سیاسی مانند یک سازمان امنیتی بدون امکانات در برابر ایران است. بنا براین ایرانیها از طریق تجربیاتشان با قطعنامه ها سازگاری و خو پیدا کرده اند و حامیان زیادی دارند که با علاقه به آنها کمک می کنند. آنها دوستی مانند چین دارند که گرسنگی آن برای انرژی خیلی بیشتر از شکهای احتمالی درباره انحراف برنامه هسته ای تهران است.

کد مطلب 968061

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