همایش دختران خورشید در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام آراسته استاد حوزه ظهر سه شنبه در این مراسم یکی از بزرگترین دغدغه های انسان را عاقبت بخیری دانست و برای رسیدن به آن پنج گزینه را برشمرد.

وی یکی از راههای عاقبت بخیری را تقوا دانست و با اشاره به شریفه "والعاقبه للمتقین" گفت: تقوا یعنی اینکه هر وقت به گناه رسیدی از آن دوری کنی حتی هنگامی که هیچ چشمی تو را نمی بیند.

وی خیررسانی به دیگران را دیگر راه رسیدن به عاقبت بخیری برشمرد و خاطر نشان کرد: حرکت در چهار چوب ولایت راه دیگری در عاقبت به خیری است که حتی حضرت معصومه (س) به دلیل تجدید پیمان با ولایت از مدینه راهی توس شدند نه به خاطر دیدار برادرشان.

آراسته مدارا با مردم و حیا را دو گزینه دیگر در عاقبت بخیری دانست و با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) افزود: سازش با مردم نیمی از عقل است.

در حاشیه این مراسم جمشید خاتمی مسئول برگزاری جشن های دهه کرامت در مجتمع امام خمینی (ره) این همایش را اولین برنامه مجتمع در این دهه برشمرد و گفت: در طی این دهه شش برنامه به نام شمیم طوبی اجرا خواهیم کرد که دختران خورشید به مناسبت روز دختران اولین برنامه را به خود اختصاص داده است.

وی اجرای برنامه شب شعر، سومین فستیوال نمایشگاه کودک رضوی که شامل پنج تئاتر کودک با موضوع امام رضا (ع) است، نمایشگاه تذهیب و گل مرغ شمس الشموس که آثار نگار گری با موضوع امام رضا (ع) را به نمایش می گذارد و همایش کودکان رضوی با هدف آموزش معارف رضوی ویژه گروه سنی کودک و نونهال از دیگر برنامه های این مجتمع در دهه کرامت دانست .

وی گفت: آخرین برنامه ای که در مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد جشن میلاد امام رضا (ع) است که همزمان با روز میلاد برگزار خواهد شد.