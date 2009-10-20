شهرداری زنجان با مشکل کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عینی فرد ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان به انتقاد برخی از اعضای این شورا در ارتباط با عدم اجرای برخی طرح های کوچک مصوب توسط شهرداری اشاره کرد و افزود: شهرداری قصوری در رابطه با اجرای پروژه های مصوب نداشته است، چرا که در حال حاضر حتی برای اتمام چند پروژه بزرگ عمرانی در سطح شهر با مشکلات اعتباری مواجه هستیم.

وی ادامه داد: برخی از منابع مالی باید از طریق فروش زمین های متعلق به شهردرای تأمین می شد که با توجه به وضعیت بازار این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

عینی فرد، با بیان این مطلب که تعاملات مناسب با مجموعه مدیریتی استان موجب پیشرفت پروژه های عمرانی طی سالهای گذشته شده است، ادامه داد: با انسجام بیشتر در تسریع خدمت رسانی به مردم قطعاً نتایج بهتری را در زمینه عمران شهری شاهد خواهیم بود.

رئیس شورای شهر زنجان افزود: در فصل کاری جاری نسبت به سالهای گذشته شاهد تلاش بیشتر مجموعه شهرداری هستیم و انتظار نمایندگان مردم به در شورا این است که تلاش ها جهت شکوفایی شهر زنجان بیش از پیش شود.

عینی فرد در ادامه با اشاره به توسعه ناوگان حمل و نقل شهری زنجان، گفت: با اضافه شدن 11 دستگاه اتوبوس و 14 میدل باس انتظار می رود که حمل و نقل شهری در زنجان ساماندهی شود و گامهای جدی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی برداشته شود.

در ادامه سید ناصر موسوی شهردار زنجان از کمبود اعتبار در شهرداری زنجان برای پرداخت طلب پیمانکاران خبرداد و گفت: همه پیمانکاران پروژه های شهرداری طلبکارند و تا 2 ماه آینده قطعاً همه طرح ها با مشکل مواجه خواهند شد.

موسوی افزود: در رابطه با بحث تعیین تکلیف پرونده های برگشت خورده در کمیسیون ماده 100 نیز باید با کمی احتیاط عمل شود، چرا که تخریب شرایط خاص خودش را دارد و شهرداری نمی تواند به تنهایی در این مقوله وارد شود و نیاز به تمهیدات ویژه ای دارد.

وی همچنین به بلااستفاده ماندن پل های عابر پیاده برقی اشاره کرد و افزود: این موضوع باید با حضور بخش خصوصی رفع شود و تاکنون متقاضی در این رابطه نداشته ایم اما شهرداری به دنبال جذب بخش خصوصی برای مدیریت و نگهداری این بخش است.