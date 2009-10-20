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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

ساماندهی 65 کارگاه آلاینده زیست محیطی در غرب تهران

ساماندهی 65 کارگاه آلاینده زیست محیطی در غرب تهران

اداره ساماندهی شهرداری منطقه 5 از تغییر شغل و ساماندهی 65 کارگاه و صنوف مزاحم و جمع آوری خودروهای فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ساماندهی منطقه 5 در راستای ایجاد توسعه پایدار شهری کارگاهها و مشاغل مزاحم که فعالیت آنها همراه با آلایندگی های زیست محیطی بود در سطح منطقه پس از شناسایی ساماندهی شد.

در نیمه نخست سال جاری 65 کارگاه و صنف مزاحم ساماندهی و تغییر شغل دادند و پس از بازدید بعمل آمده برخی از کارگاه و واحدهای آلاینده صوتی و هوایی به محل های مناسب انتقال داده شد.

علاوه بر این در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی قرار است خودروهای فرسوده و اسقاطی با مشارکت نواحی 7 گانه از سطح منطقه جمع آوری و به پارکینگ پیش بینی شده انتقال داده شود.

همچنین ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی و گل فروشی و مبارزه با حیوانات موذی از دیگر اقدامات انجام شده در این منطقه است.

کد مطلب 968068

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