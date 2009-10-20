حضور 50 رسانه جهان در شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خصوصیات شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها که امروز کار خود را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی در مصلای تهران آغاز کرد شرکت نشریاتی از حدود 50 کشور جهان است. این در حالی است که سال گذشته تنها 30 کشور خارجی در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته بودند.

بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات امسال در قسمت ورودی طبقه دوم نمایشگاه قرار دارد و تعداد متنوعی از رسانه های الکترونیک و چاپی خارجی در آن حضور فعال دارند.

روزنامه العداله عراق به مدیرمسئولی سید عادل عبدالمهدی معاون اول رئیس جمهور این کشور، روزنامه مجلس اعلای اسلامی این کشور از جمله شرکت کنندگان در نمایشگاه مطبوعات امسال است.

خبرگزاری فدرال بوسنی و هرزه گوین که محل انتشار آن سارایوو می باشد، خبرگزاری رسمی این کشور نیز در نمایشگاه امسال حضور یافته است.

از دیگر رسانه های اروپایی شرکت کننده در نمایشگاه مطبوعات امسال می توان از ماهنامه وزارت خارجه اوکراین نام برد.

انتشارات دارالشرق در دوحه قطر که تهیه و انتشار روزنامه های پرتیرا‍‍ژ دارالشرق به عربی، پنینسولا به انگلیسی و هرالد تریبیون و دیلی استار به انگلیسی را بر عهده دارد از جمله مطبوعات خارجی فعال در این نمایشگاه است. این انتشارات روزنامه ای به نام ورتمانم نیز به زبان هندی منتشر می کند.

روزنامه هایاستانی هان راپتوتیون نیز یک روزنامه نیمه دولتی جمهوری ارمنستان است که در نمایشگاه غرفه دارد.

از دیگر روزنامه های عرب شرکت کننده روزنامه عرب زبان الدار کویت و همچنین روزنامه الصباح این کشور می باشد.

خبرگزاری صدای افغان به عنوان اولین خبرگزاری خصوصی افغانستان که محل فعالیت آن کابل است به نمایندگی از این کشور همسایه در نمایشگاه مطبوعات امسال حضور یافته است.

روزنامه های پرتیراژ و برجسته زمان و همچنین ینی شفق در کنار خبرگزاری غیردولتی جیهان نیز به نمایندگی از کشور همسایه ترکیه در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات جمهوری اسلامی شرکت کرده اند.

روزنامه مصری الاهرام، برجسته ترین روزنامه خاورمیانه و پنجمین روزنامه جهان که افتخار حضور محمد حسنین هیکل روزنامه نگار و سیاستمدار برجسته مصری را در کارنامه خود داشته و قدمتی 130 ساله دارد نیز در نمایشگاه مطبوعات امسال حضور دارد.

خبرگزاری نام آشنای ترند آذربایجان که علاوه بر ترکی به زبان فارسی نیز اخبار را منتشر می کند از جمله دیگر رسانه های حاضر در نمایشگاه است.

خبرگزاری سوریه (سانا) که خبرگزاری رسمی این کشور است نیز درکنار روزنامه ساهارای هند حضوری فعال دارد. روزنامه ساهارای هند، روزنامه ای الکترونیک و چاپی است که اولین روزنامه اردو زبان این کشور محسوب می شود. نسخه الکترونیک روزنام ساهارای هند به 36 زبان ترجمه می شود.

وزارت اطلاعات و ارتباطات لبنان نیز به نمایندگی از جامعه مطبوعات این کشور در نمایشگاه شانزدهم حضور یافته است.

خبرگزاری آخنسیا بولیواریانا، خبرگزاری رسمی ونزوئلا نیز در کنار روزنامه فولیادی سائوپائولو از قدیمیترین روزنامه های ضدامپریالیستی از نمایندگان آمریکای لاتین در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات ایران می باشند.

شرکت تولید محصولات تلویزیونی نکسوس اسپانیا نیز که یک شرکت تولید برنامه های تلویزیونی است نیز در کنار روزنامه پرسابقه و پرتیتراژ ون هوی چین حضوری فعال دارد. روزنامه چینی ون هوی در شانگهای چاپ می شود و از سال 1938 میلادی تا کنون فعالیت رسانه ای دارد.

خبرگزاری ملی مالزی که رسانه ای دولتی است نیز در کنار روزنامه نیواستریت تایمز که روزنامه ای خصوصی در این کشور می باشد از دیگر رسانه های آسیایی و مسلمان حاضر در نمایشگاه امسال است.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین که مسئولیت انتشار اخبار مربوط به جنبشهای مقاومت در این منطقه را دارد و فلسطین المسلمه و ندای فلسطین از نشریات وابسته به آن هستند نیز در این نمایشگاه حضور یافته است.

روزنامه نیهون کیزایی یک روزنامه خصوصی ژاپنی است که به عنوان یک روزنامه اقتصادی و به نمایندگی از شرق دور در نمایشگاه حضور دارد.

روزنامه آماریسیا که حوزه کاری آن پوشش اخبار سیاسی بوده و روزنامه ای خصوصی محسوب می شود در کنار روزنامه خصوصی فرانکفورته آلگمانیه سایتونگ از آلمان نیز به نمایندگی از قاره اروپا در نمایشگاه شانزدهم حضور پیدا کرده اند.

خبرگزاری ریانووستی روسیه که یک خبرگزاری ده زبانه است واخبار را به زبان فارسی نیز منتشر می کند در کنار هفته نامه مسلم نیوز، مهمترین و پرتیراژترین نشریه مسلمانان انگلیس است در نمایشگاه مطبوعات امسال حضور دارند.

خبرگزاری و روزنامه جرجین تایمز که رسانه ای سه زبانه است و به زبانهای روسی، گرجی و انگلیسی اطلاع رسانی می کند به نمایندگی از رسانه های گرجستان در کنار روزنامه چرخ گردون از تاجیکستان که روزنامه ای خصوصی با موضوعات اجتماعی و فرهنگی است در نمایشگاه شانزدهم حضور یافته اند. نسخه روسی چرخ گردون در مسکو منتشر می شود.

علاوه بر رسانه های خارجی، موسسه فرهنگی اکو، بخش فرهنگی کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکو نیز از فعالان نمایشگاه شانزدهم است.