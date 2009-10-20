ساختار مالی سازمان بنادر اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدعطاءالله صدر امروز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی که با حضور وزیر راه و ترابری برگزار شد، با بیان اینکه سیاستهای حاکم سیاستهای بری است نه بحری، اظهار کرد: سهم ارزش افزوده حمل و نقل دریایی در تولید ناخالص داخلی احصاء نشده و سهم اقتصاد دریا در کل اقتصاد کشور کاملا مشخص نیست.

صدر با اشاره به اینکه براساس سیاست‏های برنامه چشم انداز بیست ساله، بحث تعیین سهم حمل و نقل دریایی در تولید ناخالص ملی، جزء سیاست‏های اصلی سازمان است، گفت: هم اکنون بخش دریایی در سیاستهای حاکم بر کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

وی بر لزوم بازنگری در سیستم مدیریتی برای مدیریت حرفه ای تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی باید از دو منظر داخلی و بیرونی، مدیریت خود را در سه بخش مدیریت هدف، مدیریت منابع و مدیریت عملکرد در کشور متمرکز کند.

مدیرعامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص مدیریت منابع، گفت: وقتی صحبت از منابع می شود بیشتر توجهات به نقدینگی معطوف می شود؛ با این حال مهمترین عامل برای پیشرفت توجه به بحث ثروت منابع انسانی در کشور است.

وی با بیان اینکه سازمان از سرمایه آینده خود برای توسعه بنادر استفاده می کند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به عنوان متولی حمل و نقل دریایی کشور، نقش توسعه دریا محور و چشم‌انداز دریایی را ایفا کنیم این منابع مالی تکافوی برنامه را ندارد. بنابراین، لازم است ساختار مالی سازمان بنادر را اصلاح کرده و در این زمینه همکاری وزیر راه را درخواست داریم.

وی از کریدور شرق به عنوان یک کریدور استراتژیک یاد و خاطر نشان کرد: حرکت در جهت توسعه این کریدور امری است لازم و ضروری که باید برای رسیدن به آن گام برداشت.