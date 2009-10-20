100درصد اعتبار پارسال حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در اولین جلسه ستاد شهرستان تخت جلگه افزود: 100 در صد اعتبار تخصیص یافته حوادث غیر مترقبه حوادث غیر مترقبه استان خراسان رضوی که در سال گذشته 430 میلیارد تومان بوده است، جذب شد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی، خشکسالی سال زراعی 87-86 را در 40 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و گفت‌: درسال گذشته 94 درصد خاک استان خراسان را خشکسالی حاد و 6 درصد باقی مانده را خشکسالی ضعیف فرا گرفته است .

وی افزود: در سال گذشته سهمیه بندی آب شرب در شهرستان‌های استان انجام نگرفته و بارندگی‌های استان بیش از حد نرمال بوده است .

همچنین محمدرضا حاجی‌زاده، فرماندار شهرستان در رابطه با توسعه و محرومیت های شهرستان و نیز پروژه های عمرانی مرتبط و خشکسالی های گذشته سخن گفت .

در پایان مبلغ سه میلیون تومان بابت تجهیز اتاق بحران شهرستان تخت جلگه اختصاص یافت و هادی یغما به عنوان دبیر ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان تخت جلگه معرفی شد.