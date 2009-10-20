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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

100درصد اعتبار پارسال حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی جذب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: 100درصد اعتبار تخصیص یافته حوادث غیر مترقبه استان خراسان رضوی سال گذشته جذب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در اولین جلسه ستاد شهرستان تخت جلگه افزود: 100 در صد اعتبار تخصیص یافته حوادث غیر مترقبه حوادث غیر مترقبه استان خراسان رضوی که در سال گذشته 430 میلیارد تومان بوده است، جذب شد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان رضوی، خشکسالی سال زراعی 87-86 را در 40 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و گفت‌: درسال گذشته 94 درصد خاک استان خراسان را خشکسالی حاد و 6 درصد باقی مانده را خشکسالی ضعیف فرا گرفته است .

وی افزود: در سال گذشته سهمیه بندی آب شرب در شهرستان‌های استان انجام نگرفته و بارندگی‌های استان بیش از حد نرمال بوده است .

همچنین محمدرضا حاجی‌زاده، فرماندار شهرستان در رابطه با توسعه و محرومیت های شهرستان و نیز پروژه های عمرانی مرتبط و خشکسالی های گذشته سخن گفت .

در پایان مبلغ سه میلیون تومان بابت تجهیز اتاق بحران شهرستان تخت جلگه اختصاص یافت و هادی یغما به عنوان دبیر ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان تخت جلگه معرفی شد.

 

کد مطلب 968079

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