  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

حکمت در گفتگو با مهر:

ترجیح می‌دهم "صداها" را مقابل سینماها بسوزانم

ترجیح می‌دهم "صداها" را مقابل سینماها بسوزانم

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "صداها" با اعتراض به شرایط فعلی نمایش فیلم‌های فرهنگی، تهدید کرد در صورت ادامه یافتن این شرایط فیلم را مقابل سینماها به آتش می‌کشد.

حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود فیلم سینمایی "صداها" ساخته فرزاد موتمن از چهارشنبه در گروه فرهنگی و شش سالن روی پرده برود. این اتفاق طبق مصوبه شورای صنفی نمایش باید می‌افتاد و ما برنامه داشتیم از دیروز تبلیغات فیلم را شروع کنیم، اما سالن‌ها حاضر به نمایش این فیلم نیستند و در شرایط موجود ترجیح می‌دهم "صداها" را اکران نکنم.

کارگردان "سه زن" افزود: مهدی کرمپور رئیس شورای صنفی پیش از سفر به فرانسه وعده داده بود فرصتی برای اکران فیلم فراهم کند و مانع از آن شود که "آقای هفت‌رنگ" در سینماهای "صداها" روی پرده برود. اما ایشان به فرانسه رفته در حالی که مشکلات بسیار گریبان سینمای ایران را گرفته و سرنوشت "صداها" نامعلوم است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در شرایطی که سینمای فرهنگی هنری با مشکلات مختلف روبرو است، باز کردن راه تسلط سرمایه‌داری و باندبازی ظلم مضاعف به سینما است. "صداها" با گروهی حرفه‌ای و بازیگران سرشناس تولید شده و می‌تواند در جذب مخاطب موفق باشد. اما در جدالی نابرابر امکان اکران از فیلم گرفته می‌شود و سینماها حاضر به اکران آن تنها در یک سالن هستند.

حکمت گفت: اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند و به فیلم ظلم شود، ترجیح می‌دهم فیلم را مقابل سینماها بسوزانم و صداهای اعتراض سینمای فرهنگی را به گوش مسئولان برسانم. آیا در شرایطی که موجودیت سینمای ایران زیر سئوال است، لازم بوده عده‌ای از سینماگران به فرانسه بروند و سرنوشتی نامعلوم برای فیلم‌ها رقم بزنند؟

وی افزود: رئیس شورای صنفی نباید تابع سینماگر خاصی باشد و باید عدالت را بین همه سینماگران رعایت کند، در بازار آشفته فعلی فیلم‌هایی به راحتی و بدون مشکل روی پرده می‌روند که فروششان تضمین شده و به فیلم‌های فرهنگی بها داده نمی‌شود. در این مدت با نماینده‌ ارشاد در شورای صنفی و سینمادارها مذاکره کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم.

"صداها" با بازی رویا نونهالی، رضا کیانیان، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی و... در جشنواره بیست و هفتم فجر روی پرده رفت.

کد مطلب 968082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها