حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود فیلم سینمایی "صداها" ساخته فرزاد موتمن از چهارشنبه در گروه فرهنگی و شش سالن روی پرده برود. این اتفاق طبق مصوبه شورای صنفی نمایش باید می‌افتاد و ما برنامه داشتیم از دیروز تبلیغات فیلم را شروع کنیم، اما سالن‌ها حاضر به نمایش این فیلم نیستند و در شرایط موجود ترجیح می‌دهم "صداها" را اکران نکنم.

کارگردان "سه زن" افزود: مهدی کرمپور رئیس شورای صنفی پیش از سفر به فرانسه وعده داده بود فرصتی برای اکران فیلم فراهم کند و مانع از آن شود که "آقای هفت‌رنگ" در سینماهای "صداها" روی پرده برود. اما ایشان به فرانسه رفته در حالی که مشکلات بسیار گریبان سینمای ایران را گرفته و سرنوشت "صداها" نامعلوم است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در شرایطی که سینمای فرهنگی هنری با مشکلات مختلف روبرو است، باز کردن راه تسلط سرمایه‌داری و باندبازی ظلم مضاعف به سینما است. "صداها" با گروهی حرفه‌ای و بازیگران سرشناس تولید شده و می‌تواند در جذب مخاطب موفق باشد. اما در جدالی نابرابر امکان اکران از فیلم گرفته می‌شود و سینماها حاضر به اکران آن تنها در یک سالن هستند.

حکمت گفت: اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند و به فیلم ظلم شود، ترجیح می‌دهم فیلم را مقابل سینماها بسوزانم و صداهای اعتراض سینمای فرهنگی را به گوش مسئولان برسانم. آیا در شرایطی که موجودیت سینمای ایران زیر سئوال است، لازم بوده عده‌ای از سینماگران به فرانسه بروند و سرنوشتی نامعلوم برای فیلم‌ها رقم بزنند؟

وی افزود: رئیس شورای صنفی نباید تابع سینماگر خاصی باشد و باید عدالت را بین همه سینماگران رعایت کند، در بازار آشفته فعلی فیلم‌هایی به راحتی و بدون مشکل روی پرده می‌روند که فروششان تضمین شده و به فیلم‌های فرهنگی بها داده نمی‌شود. در این مدت با نماینده‌ ارشاد در شورای صنفی و سینمادارها مذاکره کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم.

"صداها" با بازی رویا نونهالی، رضا کیانیان، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی و... در جشنواره بیست و هفتم فجر روی پرده رفت.