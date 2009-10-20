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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

فقدان آگاهیهای حقوقی موجب بروز ناهنجاریهای جامعه می شود

فقدان آگاهیهای حقوقی موجب بروز ناهنجاریهای جامعه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: فقدان آگاهیهای حقوقی در جامعه مهمترین علت بروز ناهنجاریها و جرم و جنایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان عصر سه شنبه در نشست با کارکنان دادگستری شرق استان افزود: تعداد مراکز تصمیم گیری و نبود مدیریت واحد در امر پیشگیری از جرم یکی از چالشهای پیش روی دستگاه قضایی است.

وی اظهار داشت: همه تلاش مدیران و دست اندکاران فضایی زماین موثر می شود که در جهت افزایش اعتماد مردم به این مجموعه باشد.

وی مهمترین مشکل پیش روی برخی دستگاههیا اجرایی را عدم اجرای قانون اعلام و اضافه کرد: مشکل اصلی در اجرای قوانین بوده و برخی قوانین مربوط به سالها پیش بوده و دستگاه قضایی در صدور حکم با استناد به قوانین قدیمی با مشکل مواجه می شود.

فاضلیان، مهمترین راه پیشگیری و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را بسیج همه دستگاههای اجرایی دانست و گفت: در ایین بین بحث استقلاب قاضی باید محور مهم باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: برای داتشن یک مجموع توانمند و موثر، داشتن مدیریتی قوی و خلاق الزامی بوده، زیرا بسیاری از نارسائیها دربخشهای فرهنگی و اجتماعی معلول فقدان مدیریتهای ناکارآمد است.

وی یادآورشد: نطارت در سلامت و ارتقاء جامعه بسیار تاثیر گذار بوده و عامل تضمین کننده این سلامت، دادگستری است و با عوامل تهدید کننده سلامت به طور جدی برخورد می شود.

کد مطلب 968083

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