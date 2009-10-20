منتظر الزیدی بار دیگر خواستار محاکمه بوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، "منتظر الزیدی" خبرنگار شبکه البغدادیه عراق که پس از پرتاب کفش به سوی "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا به شهرت جهانی دست یافت، به انجام امور خیریه برای مردم کشورش روی آورده است.

الزیدی روز گذشته در کنفرانس خبری که در ژنو برگزار می شد، خبر از تاسیس این موسسه خیریه در سوئیس داد.

وی در این باره اظهار داشت : هدف اصلی من از این اقدام کمک رسانی به ایتام، زنان بیوه و آوارگان است.

الزیدی همچنین از تمایل خود در زمینه تاسیس بیمارستان، مراکز درمانی و پیوند اعضا برای معلولان عراقی ناشی از پیامدهای جنگ ، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه موسسه خیریه کمک رسانی به مردم عراق با سرمایه اولیه 33 هزار یورویی تاسیس می شود، اعلام کرد: اداره این موسسه بر اساس قوانین حاکم بر سوئیس صورت می گیرد.

الزیدی با اشاره پیامدهای اشغال عراق توسط آمریکا افزود: بیش از یک میلیون کشته، پنج میلیون آواره و بیش از یک میلیون زن بیوه، همگی از نتایج اشغالگری است.

وی با محکومیت مجدد خشونتها در عراق از مجامع بین المللی خواست سران جنگ علیه عراق و در صدر آنها جرج بوش را محاکمه کنند.