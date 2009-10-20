سه جایگاه سوخت CNG به جایگاههای سوخت زنجان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، برای راه اندازی این جایگاه ها اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

این جایگاه ها در مناطق گلشهر کاظمیه، کوی فرهنگ و کوی اندیشه زنجان احداث و در صورت شرایط مناسب جوی در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

با اضافه شدن این جایگاه ها، 9 جایگاه CNG در شهر زنجان جهت ارائه خدمات مشغول به کار خواهند بود.

در این مراسم اسماعیل موسوی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سرپرست سازمان خدمات موتوری افزود: برای هر جایگاه به غیر از هزینه زمین بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تومان برآورد هزینه اولیه صورت گرفته است.

اسماعیل موسوی افزود: برای احداث این جایگاه‌ها 50 میلیارد ریال از اعتبارات دولتی جذب شده است.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی چهارمین جایگاه CNG نیز طی 15 روز آینده در سایت کارگاهی آغاز خواهد شد.