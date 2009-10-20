سی و سومین جشنواره انیمیشن اوتاوا به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مراسم پایانی سی و سومین دوره جشنواره انیمیشن اوتاوا یکشنبه با اهدای جوایز برگزیدگان خاتمه یافت. تونی کولت، فیلیپ سیمور هافمن و بری هامفریز در این انیمیشن به صداپیشگی پرداخته‌اند.

هیئت داوران دیپلم افتخاری به انیمیشن آمریکایی "سگ من تولیپ" به کارگردانی پل و سندرا فایرلینگر اهدا کرد. کریستوفر پلامر، ایزابلا روسلینی و لین ردگریو به جای شخصیت‌های اصلی این انیمیشن سخن گفته‌اند.

انیمیشن "وظیفه اصلی" محصول استونی به کارگردانی رائو هیدمتس برنده جایزه بزرگ انیمیشن کوتاه مستقل شد. "ماداگاسکار: خاطرات روزانه" به کارگردانی باستین دوبوا فرانسوی نیز دو جایزه بهترین انیمیشن تلویزیونی و فیلم برگزیده تماشاگران را برد.