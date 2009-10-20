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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

سی و سومین جشنواره انیمیشن اوتاوا به پایان رسید

انیمیشن "مری و مکس" به کارگردانی آدام الیوت انیماتور استرالیایی برنده اسکار جایزه بزرگ بهترین انیمیشن بلند داستانی جشنواره انیمیشن اوتاوا در کانادا را برد.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مراسم پایانی سی و سومین دوره جشنواره انیمیشن اوتاوا یکشنبه با اهدای جوایز برگزیدگان خاتمه یافت. تونی کولت، فیلیپ سیمور هافمن و بری هامفریز در این انیمیشن به صداپیشگی پرداخته‌اند.

هیئت داوران دیپلم افتخاری به انیمیشن آمریکایی "سگ من تولیپ" به کارگردانی پل و سندرا فایرلینگر اهدا کرد. کریستوفر پلامر، ایزابلا روسلینی و لین ردگریو به جای شخصیت‌های اصلی این انیمیشن سخن گفته‌اند.

انیمیشن "وظیفه اصلی" محصول استونی به کارگردانی رائو هیدمتس برنده جایزه بزرگ انیمیشن کوتاه مستقل شد. "ماداگاسکار: خاطرات روزانه" به کارگردانی باستین دوبوا فرانسوی نیز دو جایزه بهترین انیمیشن تلویزیونی و فیلم برگزیده تماشاگران را برد.

کد مطلب 968093

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