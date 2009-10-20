کمک 8.8 میلیاردی مردم برای بازسازی مدارس غزّه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مؤسسه مالی و اعتباری مهر، این موسسه با همکاری واحد جذب کمکهای مردمی بسیج، اقدام به تخصیص و اعلام شماره حساب متمرکز 284000 برای جذب کمکهای مردم شریف کشورجهت کمک به بازسازی مدارس غزّه کرد که به علت دسترسی آسان هموطنان به 700 شعبه این مؤسسه در سراسر کشور با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد.

موجودی این حساب شامل مبالغ اهدایی مردم در مراسمی با حضور دکتر شفیع زاده، مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری مهر برای مصرف در بازسازی مدارس غزّه به مسئولان واحد جذب کمکهای مردمی بسیج تقدیم شد.

مؤسسه مالی و اعتباری مهر با برخورداری از گستره 700 شعبه و 8 میلیون سپرده گذار در سراسر کشور، بزرگترین شبکه شعب بانکی یکپارچه روی سیستم Core banking را داراست و با گستردگی ملی شعب خود، امکان دسترسی برخط هموطنان به حسابهای مختلف خود را علاوه بر امکان بانکداری الکترونیک فراهم آورده است.

