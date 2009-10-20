به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ایستگاه 35 آتش‌نشانی با اعلام این خبر گفت: ساعت 15 روزگذشته مردی در حالی که فرزند خردسالش را در آغوش داشت سراسیمه وارد این ایستگاه شد و درخواست کمک کرد.

احمد شفاهی افزود: در بررسی اول مشخص شد یک حلقه فلزی انگشت انگشتری دست راست این دختر 2 ساله به نام "آنیتا" را به شدت متورم کرده و خارج کردن آن از انگشت وی بدون استفاده از ابزار امکان پذیر نیست.

وی با اعلام اینکه این کودک بر اثر درد شدید دست، بی‌تابی و گریه می‌کرد افزود: آتش‌نشانان گروه نجات ایستگاه 35 بلافاصله با استفاده از حلقه‌بر بدون آنکه آسیبی به انگشت این دختر بچه وارد شود حلقه فلزی را از انگشت وی خارج کردند.