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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۸

بازیگوشی کودک دو ساله را به ایستگاه آتش‌نشانی کشاند

بازیگوشی کودکانه سبب گیر کردن یک حلقه فلزی در انگشت دست کودکی دو ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ایستگاه 35 آتش‌نشانی با اعلام این خبر گفت: ساعت 15 روزگذشته مردی در حالی که فرزند خردسالش را در آغوش داشت سراسیمه وارد این ایستگاه شد و درخواست کمک کرد.

احمد شفاهی افزود: در بررسی اول مشخص شد یک حلقه فلزی انگشت انگشتری دست راست این دختر 2 ساله به نام "آنیتا" را به شدت متورم کرده و خارج کردن آن از انگشت وی بدون استفاده از ابزار امکان پذیر نیست.

وی با اعلام اینکه این کودک بر اثر درد شدید دست، بی‌تابی و گریه می‌کرد افزود: آتش‌نشانان گروه نجات ایستگاه 35 بلافاصله با استفاده از حلقه‌بر بدون آنکه آسیبی به انگشت این دختر بچه وارد شود حلقه فلزی را از انگشت وی خارج کردند.

کد مطلب 968103

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