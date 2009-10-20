دفتر هیئت تیراندازی مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله پریچهره مدیرکل تربیت بدنی مازندران بعد از ظهر سه شنبه طی سخنانی در این مراسم گفت: تیراندازی همچون سایر رشته های دیگر ورزشی استان قهرمانان سرآمدی را در تیم ملی داشته و مدال های رنگارنگی را ورزشکاران مازندرانی برای استان به ارمغان آوردند.

وی با بیان اینکه آموزش ورزش تیراندازی برای آحاد افراد جامعه ضروری است، اظهار داشت: دفتر جدید هیئت تیراندزای مازندران یکی از بهترین و نمونه ترین دفاتر کاری هیئت های ورزشی استان بوده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در ادامه سخنانش از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی همزمان با هفته تربیت بدنی جمعه جاری تحت عنوان " رهروان مهر امام رضا " در مرکز استان خبر داد و گفت: بیش از دهها پروژه فرهنگی ورزشی هفته تربیت بدنی و ورزش در مازندران به بهره برداری می رسد.

به گزارش مهر، دفتر جدید هیئت تیراندازی مازندران به مساحت 85 متر مربع در خیابان فرهنگ روبروی سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری و در ساختمان پیوندی قرار دارد.