هفت میلیارد تومان به مباحث فرهنگی آموزشی عشایر فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روزی طلب ظهر سه شنبه در جریان مراسم جایگزینی کلاسهای پیش ساخته عشایر توضیح داد: در سفر مقام معظم رهبری به استان فارس دو مصوبه مهم در خصوص عشایر استان صادر شده که یکی از آن بحث جایگزینی کلاسهای پیش ساخته در مدارس عشایری بود که در این خصوص یک میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت و تا به امروز 43 مدرسه نیز ساخته شده است.

وی اضافه کرد: مصوبه دوم نیز تاسیس دبیرستان تیزهوشان عشایر به شمار می رود که کلنگزنی این مجموعه نیز در شهر صدرا به زمین زده شده و یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار نیز برای این بحش اختصاص یافت که البته 900 میلیون آن تخصیص یافته و 800 میلیون تومان دیگر نیز تا پایان سال آینده محقق می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس در خصوص مصوبات سفر هیئت دولت به فارس نیز بیان کرد: ایجاد دو مدرسه شبانه روزی عشایر که یکی از این مدارس در شیراز و دیگری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان در فراشبند راه اندازی می شود نیز ازجمله این مصوبات بوده که مدرسه فراشبند تا هفته آینده و مدرسه شیراز نیز در بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش عشایر سیار فارس نیز بیان کرد: طی پنج سال گذشته این مجموعه با 92 درصد قبولی بین نواحی مختلف آموزش و پرورش مقام اول را کسب کرده و با 60 درصد قبولی دانشگاه توانسته در میان 21 استان رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

طهمورث افشاریان تصریح کرد: با مدیریت صورت گرفته نیازهای چهار سال آینده نیز مد نظر قرار گرفته و این موضوع نیز به زودی اعلام می شود ضمن اینکه در این نیازسنجی برنامه های 20ساله نظام هم نیز دیده شده است.

وی عنوان کرد: تا اسفند سال آینده 130 مدرسه پش ساخته خواهیم داشت که امیداریم با ایجاد و گسترش امکانات امیدواریم وضعیت بهتری را در حوزه عشایر شاهد باشیم.