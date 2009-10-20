اینترپل برای دستگیری عبدالمالک ریگی همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اینترپل آمده است: درپی حادثه تروریستی عوامل دست نشانده گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی در منطقه پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تنی چند از مسئولین و فرماندهان نظامی، سران قبایل و مردم سیستان و بلوچستان و مجروح شدن عده ای دیگر شد، اینترپل تهران با ارسال پیامی به سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با اقدامات گروهک تروریستی یاد شده و شناسایی و دستگیری سرکرده گروه (عبدالمالک ریگی) و عوامل وابسته به آن از طریق اینترپل و مقامات ذیصلاح پاکستانی شد.

بر اساس این گزارش، بنا بر اطلاعات واصله این تروریست با اسامی مستعار به کشورهای مختلف ازجمله امارات متحده عربی، عربستان، قطر و... نیز تردد می نماید.

مهمترین هدف اعضای این گروهک که از سوی برخی کشور کمک مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی دریافت می کنند ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است. آنها قصد تحقق این خواسته خود را با انجام جنایت، بمبگذاری، ترور، آدم ربایی، راهبندی، سرقت مسلحانه و سلب آسایش دنبال می کنند.

بنابر اعترافات عبدالحمید ریگی برادر سرکرده گروهک تروریستی ریگی که همسر و مادر سه فرزند بیگناهش را نیز در خواب به قتل رسانده است، عبدالمالک از 12 سالگی توسط گروهکهای تروریستی منحرف و همکاری خود را با این گروهها آغاز کرده است.

همچنین عبدالحمید با ارائه مستنداتی تاکید کرده است که عبدالمالک ریگی و همدستانش تحت حمایت مستقیم آمریکا قرار داشته و از کمکهای نظامی، آموزشی و مالی این کشور برخوردار بوده اند.

بنابر اعلام دادستانی استان سیستان و بلوچستان محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری موثر با گروهک تروریستی عبدالمالک، آدم ربایی مسلحانه، بستن راه بر مردم بیگناه در محل تاسوکی و دارزین و به شهادت رساندن شماری از مردم عادی، درگیری با ماموران انتظامی در نقاط مختلف استان و حمله به پاسگاههای مرزی" از جمله جرایم اعضای این گروهک است. حادثه تروریستی بخش پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان که منجر شهادت چندتن از فرماندهان سپاه، سران طوایف بلوچ و شهروندان گردید نیز به به این جنایات افزوده شده است.

تخریب و به آتش کشیدن اموال و خودروهای عمومی و خصوصی، تهیه و حمل و نگهداری انواع سلاح و مهمات و تجهیزات ساخت بمب، ربودن اتباع خارجی با هدف ایجاد رعب و وحشت، تشویش اذهان و اخلال در امنیت عمومی با انگیزه مقابله با نظام، شهادت مظلومانه افرادی چون شهیدان سرهنگ کاوه، زاهد شیخی و رحیم پور و مشارکت در راهبندی و گروگانگیری مسلحانه 22 شهروند عادی در جاده چابهار - نوبندیان"بخشی دیگر از جنایتهای گروهک ریگی موسوم جندالله است.