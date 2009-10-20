مدارس بوشهر دو هزار معلم کم دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهرافزود: همچنین این سازمان با یک هزار و 28 نفر نیروی خدماتی، 242 نفر مربی پرورشی و یک هزار نفر مربی و معاون پرورشی روبرو است.

وی اظهار داشت: در کل این سازمان بیش از 4388 نفر کمبود نیروی آموزشی و خدماتی دارد.

حاجی زاده با اشاره به اینکه با توجه به کمبود نیرو در آموزش و پرورش، نیروهای مامور به خدمت به سایر نهادها بیش از حد برای ما مشکل ساز شده است، گفت: در حال حاضر150 نفر نیروی آموزش و پرورش به نهادهای دیگر مامور به خدمت هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: در کل حدود تعداد کل پرسنل و نیروهای رسمی و پیمانی آموزشی و خدماتی این اداره کل 12 هزار نفر می باشد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه عزیرترین افراد جامعه نیروهای فرهنگی هستند، گفت: فرهنگیان آینده فرزندان را تامین می ‌کنند و باید عنوان کرد که شغل معلمی شغل عزت آفرینی است.

ابوطالب شفقت با اشاره به اینکه از سرمایه انسانی در آموزش و پرورش باید به نحوی بهینه استفاده شود، گفت: نیروهای فرهنگی که تا پایان سال بازنشسته می ‌شوند و در سازمان یا نهادی دیگر مشغول به کار هستند در صورت نیاز باید به آموزش و پرورش بازگردند.

وی در ارتباط با طرح بلوغ فکری و اجتماعی دانش آموزان گفت: این طرح به دنبال شتاب و انگیزه بخشی به دانش آموزان برای حضور در فعالیت ‌های سیاسی - اجتماعی است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: هدف از مطرح کردن طرح بلوغ فکری دانش آموزان در شورای آموزش و پرورش این بود که به مسئولان کشور اعلام کنیم شورای آموزش و پرورش برای نوجوانان و دانش آموزان برنامه ‌های حمایتی دارد و با توجه به شرایط کنونی کشور از ایده ‌های جوانان در بخش‌ های مختلف حمایت می ‌کنیم.