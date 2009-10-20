سه عضو یک فرد مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد

محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در پی سقوط یک شهروند کرمان از ارتفاع در پی احتیاطی در هنگام تنظیم آنتن تلویزیون این فرد بر اثر شدت برخورد با زمین دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: این بیمار 48 ساعت در بیمارستان بستری شد و درنهایت بستگان وی با اهداء اعضاء این بیمار به افراد نیازمند موافقت کردند.

میرزایی افزود: کبد و 2 کلیه این بیمار مرگ مغزی به 3 بیمار نیازمند اهداء شد.

وی گفت: کبد این بیمار مرگ مغزی به مرکز پیوند کبد شیراز و کلیه ها به بیمارستان افضلی پور کرمان ارسال شد.

میرزایی افزود: حال عمومی بیماران دریافت کننده عضو در حال حاضر رضایت بخش می باشد.

وی خواستار گسترش فرهنگ پیوند اعضاء بیماران مرگ مغزی در راستای نجات سایر بیماران شد.

