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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

در کرمان/

سه عضو یک فرد مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد

سه عضو یک فرد مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول هماهنگ کننده گروه پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اهدای سه عضو یک بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند در کرمان خبر داد.

محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در پی سقوط یک شهروند کرمان از ارتفاع در پی احتیاطی در هنگام تنظیم آنتن تلویزیون این فرد بر اثر شدت برخورد با زمین دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: این بیمار 48 ساعت در بیمارستان بستری شد و درنهایت بستگان وی با اهداء اعضاء این بیمار به افراد نیازمند موافقت کردند.

میرزایی افزود: کبد و 2 کلیه این بیمار مرگ مغزی به 3 بیمار نیازمند اهداء شد.

وی گفت: کبد این بیمار مرگ مغزی به مرکز پیوند کبد شیراز و کلیه ها به بیمارستان افضلی پور کرمان ارسال شد.

میرزایی افزود: حال عمومی بیماران دریافت کننده عضو در حال حاضر رضایت بخش می باشد.

وی خواستار گسترش فرهنگ پیوند اعضاء بیماران مرگ مغزی در راستای نجات سایر بیماران شد.

کد مطلب 968116

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