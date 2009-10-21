صید مار در اتاق پذیرایی

به گزارش خبرگزاری مهر یکی از ساکنان خانهای در حوالی خیابان دولتخواه با ستاد فرماندهی آتشنشانی تماس گرفت و از وجود یک حلقه مار در داخل خانه خبر داد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 81 برای صید مار راهی محل حادثه شدند.
به گفته محمود روحی فرمانده آتشنشانان، مرد صاحبخانه با کمک همسایگان یک حلقه مار را که به نظر میرسید سمی باشد در گوشهای از اتاق پذیرایی بدام انداخته بود.
وی افزود: آتشنشانان سریعاً با استفاده از گاز کربنیک جانور را بیحس و از محیط منزل به بیرون منتقل کردند تا اعضای خانواده از نگرانی و ترس رهایی یابند.
محمدرضا صامت رئیس ایستگاه 81 آتشنشانی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده این قبیل جانوران قبل از هر گونه اقدامی برای بردن و یا صید آنها سریعا با تلفن 125 آتشنشانی تماس بگیرند چون ممکن است به دلیل نبود امکانات و تجهیزات ایمنی در معرض خطر گاز گرفتگی حیوانات وحشی از جمله سگ، روباه، شغال و...و یا نیش جانورانی از جمله مار، عقرب، رطیل و زنبور قرار گیرند و دچار آسیبهای جسمی شدید شوند.
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