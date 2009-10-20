ته سیگار خانه را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندانی که بعد از ظهر روز گذشته از کوچه نهم شرقی در شمیران‌نو گذر می‌کردند با دیدن خارج شدن دود از طبقه اول یک ساختمان سه طبقه مسکونی بلافاصله در تماس با سامانه 125، وقوع حادثه را اطلاع دادند.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی با دریافت خبر این حادثه بی‌درنگ آتش‌نشانان ایستگاه 17 را در ساعت 14 به محل حادثه اعازم کرد.

فیروز حسینعلی زاده رئیس ایستگاه 17 که همراه آتش‌نشانان به محل حادثه رفته بود گفت: دود زیادی از طبقه اول این ساختمان بیرون می‌آمد و ساکنان طبقات بالا برای دور شدن از خطر به نزدیک پنجره‌ها رفته بودند.

وی افزود: یک گروه از آتش‌نشانان با استفاده دستگاه تنفسی و دو رشته لوله آبدهی وارد محل آتش‌سوزی شدند و گروه دوم نیز از راه پله به طبقات بالا رفتند و افرادی را که گرفتار دود شده بودند به سلامت خارج کردند. بعد از مهار کامل آتش، بررسی‌های کارشناسان مشخص کرد علت آتش‌سوزی افتادن ته سیگار روشن روی رختخواب بوده است.