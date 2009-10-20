کرزای با برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، "حامد کرزای" در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در کابل برگزار شد، اعلام کرد با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان موافق است.

در این کنفرانس مطبوعاتی که با حضور سناتور "جان کری" و "کای ایده" رئیس هیئت ناظران بین المللی سازمان ملل در انتخابات افغانستان برگزار شد، کرزای تاکید کرد به تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور مبنی بر کشیده شدن انتخابات به دور دوم احترام گذاشته و موافقت خود را با این مسئله اعلام کرد.

همچنین جان کری در واکنش به اظهارات امروز کرزای از تصمیم وی استقبال کرده و گفت این مسئله نشان دهنده قدرت تصمیم گیری و اجرایی بالای رئیس جمهور افغانستان است.

این در حالی است که پس از اعلام نتیجه بازشماری آرا توسط کمیسیون انتخابات افغانستان در روز گذشته و ابطال صندوقهای رای 210 حوزه رای گیری انتخابات بیستم آگوست، میزان آرای کرزای از اکثریت مطلق سقوط کرد.

به این ترتیب برای مشخص شدن رئیس جمهور آینده افغانستان دو نامزد کسب کننده بیشترین آرا در دور نخست (کرزای و عبدالله) باید در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت کنند. بنا بر اعلام کرزای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.